- سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة غير كويتي.
- القانون سيشمل الكويتي أو الكويتية المكلفين برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.
- دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة.
- توفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.
- نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر.
- إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان.
- رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة.
- تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة.
- يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعد مضي المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول.
- امتداد التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية ليشمل الإعاقات البسيطة.
- رفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا.
- توفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.
تعديلات وافقت عليها اللجنة ولم توافق عليها الحكومة
- تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعاية المعاق.. واللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات، كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتركت القرار لمجلس الأمة.
نقاط ستتدارسها اللجنة مستقبلا
- وجود قانون متطور ومتقدم منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة يتناسب مع المتطلبات الدولية والواجبات والالتزامات الدولية، وأيضا يتناسب مع التطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة.