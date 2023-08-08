- سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة غير كويتي.



- القانون سيشمل الكويتي أو الكويتية المكلفين برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.



- دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة.



- توفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.



- نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر.



- إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان.



- رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة.



- تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة.



- يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعد مضي المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول.



- امتداد التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية ليشمل الإعاقات البسيطة.



- رفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا.



- توفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة أو توفير ما يعوض ذلك ماديا بالتنسيق مع وزارة المالية.



تعديلات وافقت عليها اللجنة ولم توافق عليها الحكومة



- تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعاية المعاق.. واللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات، كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتركت القرار لمجلس الأمة.



نقاط ستتدارسها اللجنة مستقبلا



- وجود قانون متطور ومتقدم منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة يتناسب مع المتطلبات الدولية والواجبات والالتزامات الدولية، وأيضا يتناسب مع التطوير التعليمي المطلوب لهذه الفئة.