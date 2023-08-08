استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير في مكتبه أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



كما استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير في مكتبه أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.