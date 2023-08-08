twitter facebook whatsapp viber telegram email محمد المطير يستقبل وزير الخارجية و الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء 2023/8/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 3555 A+ A- استمع محمد المطير مستقبلا أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوينائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير خلال استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير في مكتبه أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.كما استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير في مكتبه أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.