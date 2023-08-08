شنت إسرائيل غارات جديدة فجر أمس استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق للمرة الـ22 منذ مطلع العام 2023، وأسفرت عن مقتل عسكريين سوريين وآخرين موالين لإيران، بحسب وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكدت وزارة الدفاع السورية مقتل أربعة عسكريين سوريين وإصابة أربعة آخرين بجروح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.



وقال المصدر إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».



وأعلن ان الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. وأسفرت الضربات أيضا عن خسائر مادية.



من جهته، أكد المرصد السوري أن الغارات استهدفت مستودع صواريخ لحزب الله اللبناني يقع في شمال غرب دمشق، وجرى تدميره بشكل كامل. وقال المرصد على صفحته في «فيسبوك» إن المستودع في منطقة جبلية داخل أحد القطاعات العسكرية التابعة للجيش السوري. وأكد أيضا أنه جرى استهداف منطقة جنوب غرب دمشق في محيط الكسوة أو تل المانع، بالقرب من السيدة زينب ومطار دمشق الدولي.



وقال المرصد إن من بين الخسائر البشرية 4 قتلى عساكر بينهم ضابط الكتيبة التي يوجد فيها المستودع، إضافة إلى 2 من الميليشيات الإيرانية، و7 جرحى من بينهم 5 غير سوريين كانوا ضمن أحد القطاعات العسكرية التي يوجد فيها مستودع ذخيرة أو صواريخ تابع لحزب الله اللبناني، ليس بعيدا على الحدود السورية - اللبنانية.