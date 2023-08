استقبل فريق الإدارة العليا في شركة ITS كلا من رئيس مجلس إدارة بنك الأمل محمد عيسى والرئيس التنفيذي للبنك سعيد شاير، وذلك خلال زيارتهما الأخيرة للكويت والتي تضمنت زيارة مكتب مقر شركة ITS ومركز البيانات، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس مجلس إدارة ITS بدبي في اليوم التالي، وتأتي الزيارة احتفالا بالانتهاء الناجح لمشروع بنك الأمل، وهو من أولى مشروعات ITS لينبض حل EHTIX-NG المصرفي الأساسي الذي تم إطلاقه حديثا بالحياة.



ومع هذا التنفيذ المتطور لـ ETHIX-NG، تعهدت شركة ITS بأن تكون جزءا أساسيا من تطوير الصناعة المصرفية.



رئيس مجلس إدارة بنك الأمل محمد عيسى صرح قائلا: لقد اختارت منظمتنا تكنولوجيا ITS لاكتشاف آفاق جديدة ونامية لتقديم المزيد من الخدمات لعملاء بنك الأمل في جميع أنحاء العالم.



بدوره، أكد م. فهد المخيزم رئيس مجلس إدارة شركة ITS استمرارية الدعم السلس الذي تقدمه ITS لبنك الأمل في رحلتهم للوصول إلى أهدافهم في مجال التكنولوجيا والعمل.



والمشروع المنجز هو الأول من نوعه الذي تتم استضافته بالكامل في مركز البيانات في الكويت ويتم تشغيله وإدارته بالكامل من قبل قسم الخدمات المدارة في ITS.



وبهذه المناسبة، صرح مدير المنتجات في ITS، هاني رمضان، بأن نطاق التنفيذ شمل النظام المصرفي الأساسي مع العمليات المصرفية الإسلامية، والوحدات الرقمية الكاملة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنظمة إدارة المستندات (DMS)، وبوابات واجهات برمجة التطبيقات (API)، بالإضافة إلى إكمال عمليات التكامل الكاملة على أجهزة الصراف الآلي، والوصول إلى شبكة ماستر كارد العالمية، والتكامل مع محفظة الهاتف المحمول. كما زود المشروع بنك الأمل بخدمات الاستضافة للتطبيقات المصرفية بأكملها في مركز بيانات المستوى 3 من ITS، وهو فريد من نوعه في الكويت واستثمار مستحق في ITS.



وأصبح كل هذا ممكنا من خلال بنية خدمات مدارة معقدة لضمان أن النظام آمن وموثوق ومرن في حالة الفشل من خلال التوافر العالي وواجهات برمجة التطبيقات المرنة. والأهم من ذلك، عمل فريق ITS جنبا إلى جنب مع فريق بنك الأمل لضبط الحلول للمتطلبات الفريدة لعمليات السوق المحلية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الأمل، سعيد شاير: ITS كان شريكا تجاريا مثاليا للبنك وأن حل ITS الذي اختاره بنك الأمل هو حل موثوق وقوي للغاية وتجاوز التوقعات بعدة طرق إيجابية.