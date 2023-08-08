ضمن حرصه المتواصل على توفير العروض المميزة لعملائه، ومواكبة الطلب الكبير على شراء السيارات في السوق الكويتي، أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا يمنح بموجبه خصما حصريا بالتعاون مع مركز بورشه الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، عند شراء سيارة «كاين» 2023.



وتقدم شركة بهبهاني للسيارات تجربة قيادة فريدة للعملاء لا مثيل لها من خلال سيارات بورشه المعروفة بأدائها الاستثنائي وتصميمها الدقيق، والتي تعتبر مرادفا للفخامة والقيادة الرياضية المميزة، حيث يتم تصميم كل طراز منها بدقة لتقديم تجربة مثيرة لسائقيها.



وتتوافق التجربة التي توفرها مركبات بورشه مع أهداف البنك الأهلي الكويتي المتمثلة في ضمان تلبية احتياجات العملاء بأفضل طريقة ممكنة، من خلال توفير عروض ترويجية وخصومات خاصة بهم. ويشمل هذا العرض عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والنخبة، وبريستيج، بما يواكب أسلوب الحياة الخاص بهم وبحثهم عن الرفاهية والتميز.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يحظى شراء السيارات الفارهة بأهمية كبيرة لدى عملائنا، لذا قررنا التعاون مع مركز بورشه الكويت، لتلبية تطلعاتهم ومنحهم الفرصة لشراء سيارة كاين 2023.



وأفادت معرفي بأن البنك يعمل باستمرار على دراسة احتياجات عملائه وتلبيتها عبر تقديم العروض والخدمات والمنتجات التي تواكب احتياجاتهم المتغيرة، مبينة أنه أطلق في الفترة الأخيرة العديد من الحملات الترويجية لمنحهم مزايا حصرية تسهم بجعله خيارهم المفضل في القطاع المصرفي الكويتي.



وشكرت معرفي في نهاية تصريحها مركز بورشه الكويت على تعاونهم مع البنك الأهلي الكويتي للمساهمة بتحقيق الأهداف المشتركة، ونيل ثقة العملاء وتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات.



ويأتي ذلك في وقت يلتزم البنك برؤيته، ويهدف للمحافظة على مكانته الرائدة كمؤسسة مالية ومصرفية تتجاوز توقعات العملاء باستمرار، من خلال إقامة شراكات إستراتيجية وتقديم مزايا حصرية للعملاء، بهدف منحهم تجربة مصرفية استثنائية معه.