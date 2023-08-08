في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفاعلة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق البنك التجاري في مبنى دار الخالدية لتوعية الجمهور ومرتادي الجمعية بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، وذلك بالتعاون مع الجمعية وديوان الرعيل الأول، وقد أكدت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع خلال هذا اللقاء التوعوي مع الجمهور أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية المصرفية وعدم نشرها ومشاركتها مع الآخرين، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي مختلف عمليات الاحتيال المالي التي تتطور بصورة مستمرة.



وأضافت الورع أن التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، منوهة في هذا الصدد أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء ويسهم في نشر الثقافة المالية والمصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية».



هذا، ويقوم مركز خدمة عملاء البنك التجاري بتوفير الخدمة والدعم للعملاء على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم الهاتف 1888225 أو من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية مثل خدمة الدردشة المباشرة عبر تطبيق البنك والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة موقع البنك الالكتروني أو أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد للرد على جميع استفسارات العملاء وتقديم الدعم والمشورة بشأن أي محاولات احتيال أو عمليات مشبوهة قد يتعرض لها العملاء.