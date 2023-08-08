أعلن بنك برقان عن تعيين براك المطر بمنصب مدير عام - إدارة نظم المعلومات، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 22 عاما في هذا المجال، بما يسهم في المضي قدما بمسيرة التحول الرقمي في البنك وتوفير منتجات مصرفية رائدة في السوق تتميز بالأمان والموثوقية.



وسيسهم المطر من خلال منصبه الجديد في أداء دور حيوي أساسي بتطوير عمليات البنك، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا المالية المستخدمة عالميا في القطاع المصرفي لتوفير أعلى مستويات الأمان للعملاء، بما يتوافق مع استراتيجيات البنك وأهدافه الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم البنك للطاقات الشبابية الكويتية ومساعيه لاستقطاب أفضل الكفاءات لتولي مناصب قيادية عليا، لما لها من أهمية في صياغة مستقبل الكويت وتحقيق التنمية المستدامة.



وفي إطار تعقيبه على تعيين المطر، صرح الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت بالوكالة، فاضل محمود عبدالله: إن إدارة تقنية المعلومات ذات الكفاءة العالية تعتبر حجر الأساس في رحلة التحول الرقمي التي ينتهجها البنك، ونحن نسعى بشكل مستمر إلى المحافظة على تنافسيتنا ومرونتنا في القطاع مع مواصلة تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم. ولأن نجاح هذه الرحلة يتطلب قادة ذوي خبرة ورؤية متميزة فإننا على ثقة بأن المطر هو الشخص المناسب لقيادة إدارة تقنية المعلومات ودعم نمو البنك بشكل عام.



ويتمتع المطر بسجل حافل بالإنجازات وصفات قيادية مكنته من إنجاز مشاريع مهمة في عملية التحول طوال مسيرته المهنية، وكان قد شغل مؤخرا منصب رئيس تقنية المعلومات في بنك الكويت الدولي (KIB)، حيث أسهم في رسم خارطة الطريق لعملية تحول البنك الرقمية ووضع استراتيجيات متقدمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة. وقبل ذلك، كان قد بدأ مسيرته في شركة إيكويت للبتروكيماويات والتي قضى فيها نحو 20 عاما، شغل في معظمها مناصب قيادية في مجموعة تقنية المعلومات.



وتجدر الإشارة إلى أن المطر حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية (MIS) من جامعة الكويت، إلى جانب كونه مستشارا فنيا معتمدا لنظام «ساب»، وكان وعضوا في مجلس إدارة فرق عمل «ساب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وقد حصل خلال مسيرته المهنية الطويلة على العديد من الشهادات، مثل الحزام الأخضر لسداسية «سيغما»، وكان عضوا في برامج مختلفة تشمل برنامج تحدي الابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية «ذخر».