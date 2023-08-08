أكدت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، وإحدى شركات أجيليتي، التزامها بتطوير قطاع الطيران في الهند من خلال إطلاقها لمشروع الشراكة الجديد مع مطار بنغالور الدولي المحدود (BIAL) الشركة المشغلة لمطار كيمبيجودا الدولي (BLR) في مقاطعة بنغالور.



هذه الشراكة الجديدة ستطلق كيانا موحدا يعمل باسم شركة مينزيز للطيران بنغالور الخاصة المحدودة MABPL، والتي ستصبح المزود الوحيد لعمليات الشحن المحلي للبضائع في مطار BLR بالإضافة إلى تقديم خدمات الشحن الدولي ولمدة 15 عاما، وقد بدأ هذا الكيان الجديد بممارسة الأعمال فعليا في نهاية مايو 2023.



وكجزء من الاتفاقية، فإن شركة MABPL الجديدة أصبحت المسؤولة عن كل ما يختص بمناولة الصادرات/ الواردات الدولية في منشأة الشحن الموجودة في الموقع، والتي لديها القدرة على التعامل مع 210 آلاف طن. هذا وستزيد الشركة من السعة بمقدار 40 ألف طن على مراحل بحلول نهاية هذا العقد، وستواصل محطة الشحن الاستفادة من خبرة مينزيز التشغيلية في قطاع خدمات الطيران ومن تميزها الرائد في السلامة والكفاءة والاستدامة.



كما ستصبح MABPL المشغل الوحيد في منشأة الشحن المحلي الجديدة بمجرد اكتمالها، والتي ستتمكن من التعامل مع 250 ألف طن من البضائع بشكل مبدئي، مع إمكانية زيادتها إلى 400 ألف طن. وسيدعم هذا التطور الكبير لعمليات الشحن المحلية ما تطمح إليه شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة BIAL من الوصول الى طاقة استيعابية تلبي ما يصل إلى 1.6 مليون طن من البضائع سنويا عبر مرافقها.



وحول هذه الشراكة، قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة منزيس للطيران: إن الاتفاقية طويلة الأجل مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة (BIAL)، توسع بشكل كبير من عملياتنا للشحن في مركز نقل استراتيجي يمثل بوابة جنوب ووسط الهند. وتتزامن هذه الشراكة مع مرحلة رئيسية ومفصلية لتطوير سوق الطيران في الهند ومع مواصلة BIAL الاستثمار في تطوير وتحديث مرافقها. إننا نتطلع إلى نشر خبراتنا التشغيلية وتطوير البنية التحتية للشحن في مطار BLR، وجنبا إلى جنب مع BIAL، سنقوم بتعزيز المكانة الاستراتيجية للمطار كمركز مزدهر للتميز في خدمات الشحن. شكرا لجميع المشاركين في تحقيق هذا الانتقال السلس.