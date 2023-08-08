وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة، صباح أمس في مقر الهيئة، وذلك بحضور كل من: رئيس جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي، والمدير التنفيذي بالتكليف العنود الفهد، ومن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان العيسى.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي استمرارا للمساعي المشتركة بين هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة، وبهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات في مجالات العمل التنظيمي والرقابي فيما يدخل في اختصاص الطرفين، لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال ووفق أفضل الممارسات.



وشددت الهيئة على أنها تلعب دورا مهما في عملية الرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فيما يقوم الجهاز بحماية السوق من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة، مما له الأثر الأكبر نحو تفعيل التعاون المشترك في تنفيذ القوانين المتعلقة بطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي في مجال إعمال القيود، الشروط والإجراءات المعتمدة المتعلقة بصاحب الوضع المهيمن والسيطرة التي تؤدي إلى التأثير الحاسم.



وتأتي هذه المذكرة تعزيزا للعلاقات المشتركة بين المؤسسات الحكومية وإدراكا لأهمية التعاون الثنائي في مجال قانون وسياسة المنافسة من أجل معرفة وتنفيذ القوانين واللوائح السارية، ومد جسور التعاون الفاعل بينهما، لمواكبة التطورات الجارية في الاقتصاد المحلي والعالمي.



ويكمن دور جهاز حماية المنافسة في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة، ما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي، ما يعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنوعه في ظل جودة أفضل وأسعار أقل.



وأوضحت هيئة أسواق المال أن مذكرة التفاهم تشمل عدة مجالات للتعاون من أهمها تبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما يسمح به القانون واللوائح، لافتة إلى أن هذه المساعي الحكومية تأتي سعيا لتقديم الخدمات للمتعاملين في السوق وفق أفضل الممارسات العالمية تيسيرا وتسهيلا لذوي الشأن.