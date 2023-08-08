أكد مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية علي الكندري أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 1128 موضوعا، بقيمة ما يقارب 1.78 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 يوليو 2023.



وأوضح أن المواضع تضمنت 57 موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 31 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 84% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 1.68 مليار دينار.



فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 43 مليون دينار، بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها 6% من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 55 مليون دينار.



وأشار إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 458 موضوعا وبقيمة تقارب 543 مليون دينار، وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لـ235 موضوعا وبقيمة تقارب 923 مليون دينار ومن ثم التصنيف الوظيفي للشؤون التعليمية لـ135 وبقيمة تقارب 67 مليون دينار.



وأضاف الكندري أنه تم إصدار 586 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 848 مليون دينار، وتم رد أوراق الموضوع لـ418 موضوعا بقيمة تقارب 628 مليون دينار.



وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات الى الجهات عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 32 موضوعا بقيمة تقارب 47 مليون دينار، مشيرا إلى إصدار 13 موضوعا مخالفا لأحكام المادتين 13، 14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 4 ملايين دينار.