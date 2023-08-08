أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: جميلة رجا حويل السهلي، خالد راشد محمد المخيال، طلال علي المطيري، إيمان عبدالعال عبدالسلام، منصور راشد منصور البربر، أحمد خالد أحمد المسفر، سعود حمد خالد وتيد، عمر محمد علي القاضي، سعد عبدالله صخي العنزي، أمل مهدي شطيط العازمي.



وتوج البنك 7 رابحين في سحب السنبلة الشهري للأطفال، وهم: منيرة مدغش محمد الهاجري، مبارك رشيد مبارك العازمي، عبدالعزيز خلف برغش الفيلكاوي، محمد علي بدر العمر، عبدالعزيز علي جابر المري، فجر محمد صالح الميلس العازمي، خالد حمود عبدالله الكندري.



أما فائزو سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: هادية زاهر صمصام، المياء محمد عيد المخيال، محمد ساهر محمد الهاجري، أسامة نبيل صلاح الجبل، ريم سلطان عبدالله المهيلب.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.