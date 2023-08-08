مروان بودي: نظرتنا تبقى إيجابية لأداء الشركة بالمستقبل.. مدعومة بطلب قوي على السفر

نواصل الحرص على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي عبر نوعية المنتجات والخدمات المقدمة



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام المالي 2023، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 26.1% إلى 97.85 مليون دينار، وبلغت أرباحها التشغيلية قيمة 9.35 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 4.9%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح الصافية للفترة بلغت 6.27 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 15.1%، مقارنة بأرباح قيمتها 7.38 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت الأرباح الصافية لفترة النصف الأول من العام الماضي قد شملت مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.73 مليون دينار من بيع وإعادة تأجير محركات طائرات.



وأشارت «الجزيرة» إلى أن هذه النتائج جاءت مدعومة من الارتفاع الملحوظ في الطلب على السفر، حيث ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال النصف الأول بنسبة 40.9% إلى 2.1 مليون، وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 78.1%، بزيادة قدرها 4.1%.



وقد بلغ عدد المسافرين على متن رحلات الشركة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2.1 مليون مسافر، وذلك بقفزة نسبتها 40.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، وبلغ معدل إشغال المقاعد 78.1%، بزيادة 4.1% عن النصف الأول من 2022، وبلغ متوسط سعر التذاكر المدفوعة 42.83 دينارا، بانخفاض 10.5% عن النصف الأول من 2022.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «سعداء بالإعلان عن هذه النتائج الإيجابية للنصف الأول من عام 2023، وتبقى نظرتنا إيجابية لأداء الشركة المستقبلي، إذ ان الطلب على السفر قوي وتترجم في الزيادة في حركة الركاب وكذلك في المعدلات الثابتة لإشغال المقاعد، هذا بالإضافة إلى إطلاق الشركة للعديد من الوجهات الجديدة التي تتمتع بالطلب العالي، واستعدادها لإطلاق المزيد في النصف الأخير من العام.

ومع هذا التوسع، نواصل الحرص على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي من خلال نوعية المنتجات والخدمات والمبادرات المختلفة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المساهمين وشركائنا وعملائنا».



وأشار بودي إلى أنه تأكيدا على متانة المركز النقدي للشركة، وافق مجلس إدارة طيران الجزيرة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 28 فلسا للسهم الواحد عن فترة النصف الأول من العام، أي بإجمالي قيمة 6.16 ملايين دينار.



وتستعد طيران الجزيرة للإعلان عن وجهات جديدة تهدف الى تلبية الطلب على السفر للعمل والسياحة خلال فترة النصف الثاني. كما ستتسلم الشركة ثلاث طائرات جديدة بنهاية السنة المالية الحالية لتشغيلها على الخطوط الجديدة وخدمة هذا التوسع السريع في شبكة وجهاتها.



واصلت طيران الجزيرة توسعها خلال الربع الثاني من العام، وأطلقت خطوطا مباشرة إلى كل من موسكو وسمرقند ولارنكا وشيراز وبلغراد وتيرانا وتيفات.

كما أصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران خليجية تخدم مطار سفنكس الدولي في القاهرة برحلات مباشرة من الكويت، ليكون هذا الخط سابع وجهة للشركة في مصر.



ودعما لخطط نموها، رحبت طيران الجزيرة بطائرتين جديدتين في أسطولها، كما وقعت على طلب لشراء أكثر من 2000 مقعد من الأكثر خفة في العالم من حيث الوزن، إذ ستتم إضافة هذه المقاعد إلى الطائرات الجديدة التي سيتم تسلمها مستقبلا.

وتمكن هذه المقاعد من تخفيض وزن الطائرات إلى 1.2 طن متري، وبالتالي تقليص حجم الوقود المستهلك وزيادة الطاقة الاستيعابية لكل طائرة بإضافة صف من المقاعد.



كما أطلقت طيران الجزيرة خدمة الطلب المسبق عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للسوق الحرة ومتجر التسوق المتوافر على متن رحلاتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة السفر لعملائها.