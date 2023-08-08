نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» بإطلالة مميزة، وعبرت عن ثقتها الكبيرة بنفسها من خلال التعليق الذي أرفقته بالصور، وأطلت بفستان باللون الأسود، وأكدت أنها تعرف منافسها الحقيقي من خلال النظر في المرآة، وقالت في تعليقها على الصور: «انظر إلى المرآة.. هذا هو منافسك»، واعتبر الكثير من المعلقين أن الثقة بالنفس هي موضوع أساسي للنجاح والتطور.



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تتابع نادين تحضيراتها للموسم الدرامي الرمضاني 2024 من خلال بطولة مسلسل يحمل اسم «2024» ستتقاسم بطولته، بحسب موقع «سيدتي نت»، مع الفنان السوري محمد الأحمد، والعمل من إخراج فيليب أسمر، بينما كانت نادين قد حضرت في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل «وأخيرا» برفقة الفنان قصي خولي، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا.



وفي تصريحات سابقة له، قال محمد الأحمد عن اسم العمل، وإذا كان هو الجزء الثاني من مسلسل «2020»: هو جزء منفصل عن «2020» كون الحكاية جديدة باسم «2024» وحتى المكان مختلف، ولكن العمل ضمن نطاق الأكشن والتشويق، وفكرته جميلة ومميزة، وسيكون لموسم دراما رمضان المقبل، وسيمتد على خمسة عشر حلقة.