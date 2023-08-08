فوائد الشوفان



من المعروف انه لخفض مستوى الكوليسترول في الدم، يجب زيادة كمية الألياف الغذائية في النظام الغذائي اليومي إلى 30 غراما، حيث تزيد الألياف الغذائية الذائبة من كمية الطعام وتساعد على انتظامه وتحسن عمل الأمعاء وبفضل ذلك تزيل السموم من الكبد، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون متعلقا بتسمم الكبد، لأن هذه المادة الدهنية يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد.



ويشير الأطباء إلى أن الشعير والأرز البني والبروكلي والملفوف والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مواد غنية بالألياف الغذائية. ولكن اكثر ما ينصح به هو تناول الشوفان من أجل خفض مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه أيضا يحتوي على بيتا غلوكان، الذي هو نوع من الألياف أيضا.



و«يكفي تناول 60 غراما من نخالة الشوفان في اليوم لخفض مستوى البروتين الدهني المنخفض الكثافة «الكوليسترول الضار» ودهون الدم لأنها تحتوي على بيتا غلوكان».



وكلما كان مستوى معالجة حبوب الشوفان منخفضا، كلما تكون نسبة بيتا-غلوكان فيها أعلى. وتشير إلى أن فطر شيتاكي وفطر مايتاكي ينسبان إلى المواد الغنية بالمواد المفيدة وتحتوى على بيتا-غلوكان.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»