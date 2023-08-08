يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني تحت 19 سنة للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب مصر للشباب 0-3 امس الأول في المباراة التجريبية الأولى للمنتخب بمعسكره التدريبي في القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر أن تستضيفها مدينة جدة السعودية من 15 حتى 25 الجاري.

من جانبه، أكد نايف الخميلي أمين السر المساعد للاتحاد، ورئيس وفد المنتخب في المعسكر والبطولة، ان المباراة أمام منتخب مصر كانت جيدة وقدم اللاعبون مستوى جيدا رغم قصر فترة الإعداد التي سبقت المعسكر في الكويت، مشيرا إلى ان المنتخب يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ينقصهم الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرة.

وقال مدرب المنتخب محمد عبدالرازق عقب المباراة، إن المنتخب أمامه تحد كبير من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب للبطولة المقبلة، وقد قدمنا أداء جيدا بالمقارنة بفترة الإعداد القصيرة التي خضع لها اللاعبون قبل المعسكر الخارجي.

إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة الطائرة القائمة النهائية لمنتخب البراعم استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الأولى للبراعم للكرة الطائرة المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 حتى 31 الجاري. وتضم القائمة المختارة 12 لاعبا، وسوف يترأس وفد المنتخب في البطولة القائم بأعمال رئيس الاتحاد ناصر عويد العنزي.