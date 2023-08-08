يعقوب العوضي



وافق نادي السالمية على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة اليد سالم القريان إلى نادي القادسية لموسم واحد قابل للتجديد، وقد سعى «الأصفر» للظفر بخدمات القريان منذ بداية سوق الانتقالات الحالية، ويركز القادسية بقيادة مدربه الجديد حسين حبيب، والجهاز الإداري بوجود مدير الفريق طارق أبل، على عمليات تدعيم الفريق الأول، والنهوض بالمراحل السنية ضمن إطار سياسة النادي للعودة بـ «اليد القدساوية» إلى منصات التتويج.



وكان القادسية قد بدأ استعداداته في الأول من أغسطس الجاري على صالة النادي، تمهيدا لاستحقاقات الموسم المقبل، بطولة الاتحاد التنشيطية، والدوري، والكأس، بالإضافة إلى البطولة الآسيوية للأندية، كما سيتجه «الملكي» إلى صربيا أو البوسنة في نوفمبر المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك، على أن يخوض خلاله عددا من المباريات الودية تحضيرا لبطولة الأندية الآسيوية.