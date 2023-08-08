هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية فيصل العنزي رضاه عن الأداء العام لـ «السماوي» في أولى مبارياته الودية في العاصمة الصربية (بلغراد)، والتي انتهت بفوز فريقه 1-0 على فريق زيليزنيكار الذي يلعب في الدوري الصربي الممتاز.



وأشاد العنزي بالتزام جميع لاعبي السالمية والجهاز الفني بقيادة د.محمد المشعان، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات الصباحية والمسائية، وقال: «المعسكر التدريبي يسير وفق البرنامج الفني المعد من قبل الجهاز الفني، ويحقق أهدافه المرجوة من رفع معدل اللياقة البدنية، والانسجام بين اللاعبين، وبمشاركة إيجابية فاعلة لجميع اللاعبين، ونأمل المحافظة على الرتم التصاعدي في إعداد الفريق، في الأيام المقبلة»، لافتا إلى أن السماوي سيخوض ثاني مبارياته الودية مع فريق غرافيكار الصربي مساء الأربعاء المقبل.