عبدالعزيز جاسم



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع فريق سبورتنغ المصري 0-0 في أولى مباريات «الأصفر» بمعسكره في مدينة الإسكندرية ضمن استعداداته لانطلاق دوري زين الممتاز 24 الجاري، حيث سيلتقي القادسية مع الوافد الجديد خيطان في الجولة الأولى.



وحرص المدرب محمد إبراهيم، على إشراك 20 لاعبا في المباراة على مدار الشوطين حرصا على إدخال اللاعبين في أجواء المباريات، لاسيما أن المنافس يمتاز بالقوة البدنية والسرعة في الانتقال بالكرة، وهو ما استفاد منه «الأصفر» بغض النظر عن نتيجة المباراة.



إلى ذلك، انتقل مهاجم فريق كاظمة شبيب الخالدي، إلى نادي حتا الإماراتي لمدة عام واحد بنظام الإعارة، حيث يسعى فريق حتا لتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال، أملا في تقديم مستوى مميز بدوري المحترفين الذي صعد إليه هذا الموسم وكذلك البقاء ضمن فرق الكبار. وخسر «البرتقالي» ثاني مبارياته الودية في معسكره التركي أمام معيذر القطري 2-3. سجل هدفي كاظمة نواف ثامر وناصر لافي.



وكان الفريق قد خسر مباراته الأولى مع الخليج السعودي 1-2، ويتبقى لكاظمة مباراتين وديتين في مدينة إزميت قبل العودة إلى الكويت 16 الجاري استعدادا لمواجهة النصر في انطلاق مباريات الفريقين بدوري زين الممتاز 24 الجاري. وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد الغيني توني سيلفا والذي يحتاج الى مزيد من الوقت من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين.



التضامن يتعادل مع الرجاء



من جانب آخر، تعادل فريق التضامن مع فريق الرجاء المصري 0-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في معسكر «أبناء الفروانية» في القاهرة استعدادا لانطلاق دوري زين للدرجة الأولى. وتعتبر مباراة الرجاء هي الأولى للتضامن في معسكره الخارجي، حيث سيخوض 3 مباريات أخرى.