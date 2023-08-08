تقرير: هادي العنزي



دخلت فرق الدوري الممتاز لكرة القدم مراحل الإعداد الأخيرة تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد الذي ينطلق 24 الجاري، وقد أكملت الأجهزة الإدارية في أندية القادسية، والنصر، والسالمية، والفحيحيل، والجهراء، ومن قبلها الكويت تعاقداتها الصيفية، فيما يبقى مقعد وحيد شاغر لمحترف خامس في 3 أندية، هي: كاظمة، والعربي، والسالمية، بينما لم يعلن الشباب القادم من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، عن أي صفقة تدعم صفوف الفريق، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن 5 تعاقدات دفعة واحدة في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويرجح أن يكونوا من السنغال، حال موافقة مدربه المونتينغري الجديد، والمدير الفني عيد سابج، فيما لايزال خيطان يدرس صفقاته الأربع الجديدة، في معسكره التدريبي المقام حاليا بتركيا، وذلك بوجود البرازيلي جوناثان بيريرا والراوندي كيفين موهير، وفي المجمل وصل عدد المحترفين الأجانب في الدوري الممتاز إلى 40 محترفا حتى يومنا هذا، والعدد قابل للزيادة في الأيام المقبلة. قبل الخوض في تفاصيل انتقالات اللاعبين بين فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل، والتعاقدات الخارجية الأخيرة، من المفيد أخذ صورة عامة، وإن كانت تفتقر للدقة المتناهية، وذلك لغياب معلومات أساسية تتعلق بصفقات اللاعبين، ومرد ذلك أن أغلب اللاعبين المحترفين في الأندية يتم التعاقد معهم لموسم واحد فقط، وانتقالهم يكون «حرا ومجانيا» دون أي التزام مادي أو أدبي تجاه النادي الذي قدمهم إلى الساحة الكروية الكويتية، كما أن أغلب الأندية تحجب الاتفاق المالي مع اللاعب الأجنبي، أو المحلي المنتقل إلى صفوفها، مما يجعل من الصعوبة بمكان تقييم القيمة السوقية للأندية للمختصين بهذا الشأن.



وفقا للمعلومات المتوافرة في موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص بالانتقالات والقيم السوقية للاعبين والأندية، فإن فريق نادي الكويت يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بإجمالي 5.2 مليون يورو، ويليه في المركز الثاني النادي العربي بإجمالي 4.85 ملايين يورو، ويأتي كاظمة في المرتبة الثالثة بـ 2.35 مليون يورو، ويحتل النصر المركز الرابع بإجمالي 1.78 مليون يورو، ويأتي القادسية خامسا بـ 1.75 مليون يورو، ثم السالمية سادسا بمليون و180 ألف يورو، فالجهراء سابعا بمليون يورو فقط والفحيحيل ٣٠٠ مليون يورو،فيما لم تدرج قيمة فريقي الشباب وخيطان، وبإجمالي القيمة ١٨٫٤١٠ مليون يورو. وإذا ما قورنت هذه الأرقام بالمحيط الكروي الخليجي فإنها تكشف الكثير عن حال الدوري، وجودة المحترفين، والقيمة السوقية لللاعب المحلي!



5 محترفين في 4 أندية



يعد نادي الكويت الأكثر استقرارا من حيث التعاقدات الصيفية وأكثرها حسما، بعدما جدد لخماسي المحترفين: ياسين عامري، وبلال عيفة، وطه ياسين الخنيسي، ومحمد مرهون، ومهدي برحمة، قبل مشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وجاء بعده القادسية الذي أكمل خماسي المحترفين بالأرجنتيني سيرجيو فيتور، وقبله التونسي يوسف بن سودة، والليبي محمد صولة، والمالي براهيما تانديا، والنيجيري دانييل جيولا، والحال لا يختلف كثيرا لدى النصر بتعاقده مع الجزائري أيمن لقجع، والليبي المعتصم اللافي، والكولومبي هانسيل زاباتا، والسوريان عمرو ميداني، وعبدالله الشامي، وكذا الحال ينطبق على الفحيحيل الذي أضاف بصمة «تونسية» للفريق بالتعاقد مع المهاجم عبدالرحمن الحنشي، وقبله البرازيلي وليام باروس، كما جدد للثلاثي البرازيلي لويز فيرناندو، وجوليو سيزار، وفيتور دا سيلفا. وفي الجهراء، وصل عدد المحترفين في الفريق إلى 6 لاعبين، مع توقع كبير لمغادرة القطري عبدالكريم حسن نهاية يناير 2023 بحسب عقده، وتوافر رغبة أندية خليجية عدة للتعاقد معه، فيما يتوقع أن يبقى مع «الجهراوية» الفرنسي أمير بوركايب، والليبي أنس الشبلي، والبرازيلي ايغور سيلفا، والعاجي ولفريد كانون، والبرازيلي رودريغو يوري لنهاية الموسم المقبل.

4 محترفين في العربي وكاظمة والسالمية



اقتنص العربي صفقة محلية مميزة بتعاقده مع حمد القلاف قادما من السالمية، وعزز صفوفه بالتعاقد مع الجزائري محمد سفيان بوشار، والسنغالي مامادو ثيام، والمغربي حمزة خابا، والعاجي عثمان اوتارا، ويتوقع أن يعلن عن صفقة خامسة وأخيرة في الأيام المقبلة، وكذا الحال لدى كاظمة، الذي لديه 4 محترفين حتى اليوم، فبعد أن جدد للأردني أحمد عرسان، والسويدي ميشيل ميلاد، والجزائري عماد عزي، ضم الغيني توني سيلفا، ويتوقع أن يكون مهاجما فذا خاصة بعد مغادرة مهاجمه المتميز شبيب الخالدي إلى نادي حتى الإماراتي بنظام الإعارة لموسم واحد.



السالمية بدوره سجل حضورا كبيرا في تعاقداته الصيفية الموسم الحالي عبر إجراء عدة صفقات محلية، رغم خسارته مبارك الفنيني الذي انتقل للقادسية، وحمد القلاف للعربي، حيث تعاقد مع المحترفين الغاني أبودو ايساكا، والسنغالي سيزار أوسينيو، بالإضافة إلى تجديد تعاقده مع البرازيلي أليكس ليما، والغامبي سانغ بيير، وسيبحث جاهدا عن مهاجم بجودة العاجي المخضرم جمعة سعيد الذي غادر إلى بلاده بعد تواجده لعدة أيام مع السالمية بداية التحضيرات الأولية.



٥ محترفين من تونس

جاءت تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد المحترفين العرب الـ 18 المتواجدين في الدوري، بمشاركة 5 لاعبين، ثلاثة منهم بنادي الكويت، وهم: ياسين عامري، وبلال عيفة، وطه ياسين الخنيسي، الى جانب يوسف بن سودة الذي استقر به المقام في القادسية، فيما يعد عبدالرحمن الحنشي المنضم إلى الفحيحيل وجها جديدا في الدوري الكويتي.



وجاء محترفو الجزائر وليبيا في المرتبة الثانية، بثلاثة محترفين لكل منهما، فهناك الوافد الجديد الجزائري محمد سفيان بوشار في العربي، ومواطنه عماد عزي بكاظمة، وثالثهم أيمن لقجع في النصر، ويعد لاعب القادسية محمد صولة أشهر المحترفين الليبيين، بعد أداء متميز مع العربي الموسم الماضي، فيما يتوقع النصر والجهراء الكثير من المعتصم اللافي، وأنس الشبلي تواليا.



البرازيل الأكثر تمثيلاً



تأتي البرازيل في المرتبة الأولى من حيث عدد المحترفين في الدوري الممتاز، وذلك بتواجد 8 محترفين، توزعوا على 5 أندية، حيث يتواجد أليكس ليما في السالمية، و4 برازيليين في الفحيحيل: لويز فيرناندو، وجوليو سيزار، وفيتور دا سيلفا، ووليام باروس، واثنان في الجهراء: ايغور سيلفا، ورودريغو يوري، وحافظ البرازيلي جوناثان بيريرا على مكانه وحيدا في قائمة خيطان للموسم المقبل.



ليما الأطول عمراً في الدوري



يعد البرازيلي أليكس ليما (34 عاما)، مدافع السالمية الأطول عمرا في الدوري الكويتي من بين جميع المحترفين، وقد قدم ليما مستويات متميزة مع كاظمة بدءا من عام 2015، وجدد معه لأكثر من موسم، قبل أن يستقر به المطاف في السالمية الذي اعتمد عليه بشكل كبير في خط الظهر، وقدم معه أداء فنيا ثابتا، وكان مصدر ثقة لزملائه في أغلب المباريات التي شارك فيها مع زملائه، كما ساهم بفاعلية كبيرة في ضمان «السماوي» مقعدا ضمن الستة الكبار للدوري الموسم الماضي.



صولة والخنيسي ودحام الأعلى قيمة



بحسب الموقع العالمي «ترانسفير ماركت» المتخصص بالانتقالات والقيم السوقية للاعبين، فإن محمد صولة مهاجم نادي القادسية يعد الأعلى من حيث القيمة السوقية في الدوري الكويتي، حيث بلغت تكلفة انتقاله إلى القادسية 741 ألف يورو، وجاء ثانيا مواطنه طه ياسين الخنيسي بقيمة تصل إلى 600 ألف يورو، فيما جاء ثالثا محمد دحام المنتقل من النصر إلى الكويت حديثا بقيمة تصل إلى 596 ألف يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للسنغالي مامادو ثيام المنضم حديثا إلى العربي 500 ألف يورو.