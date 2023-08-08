دخل فيلم «باربي» من إنتاج «وورنر براذرز» التاريخ كأول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات لمجموعة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، مع تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي. وتمكن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضا الأسرع في تحقيق ذلك في تاريخ «وورنر براذرز»، وفق مسؤولين في المجموعة.



وحقق الفيلم وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد، ليبلغ مجموع عائداته المحلية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، والعالمية 1.03 مليار.



وحل فيلم «ميغ 2: ذي ترنش» من إنتاج «وورنر براذرز» أيضا في المركز الثاني، وهو الجزء الجديد من مغامرة جايسون ستايثام الذي يحاول فيها النجاة من هجمات أسماك قرش عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، محققا 30 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.



أما فيلم «أوبنهايمر» وهو من بطولة كيليان مورفي وإنتاج «يونيفيرسل» وإخراج كريستوفر نولان، فتراجع إلى المركز الثالث محققا عائدات بلغت 28.7 مليون دولار.