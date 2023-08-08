وسط قطيع من الأغنام يرعى في حقل بالمرتفعات الأسكتلندية، يراقب «لويجي» و«بيتشز» السماء، فهذان الكلبان يتعلمان حماية الأغنام من النسور الكبيرة التي تفترس الحملان.



ويأمل جوني وديزي إيمس اللذان بدآ برنامج التدريب في روثيمورتشس شمال أسكتلندا، أن يسمح مشروعهما للمزارعين والنسور بالتعايش، فيما يدعو مربو ماشية السلطات إلى قتل النسور.



وقالت ديزي لوكالة فرانس برس: «آخر شيء نريده هو قتل النسور»، مضيفة: «يجب إيجاد حل يناسب الطرفين».



ولتدريب الكلبين، يتم ربط جسم يشبه النسر بطائرة مسيرة ويحلق بها فوقهما.



ويسمح جوني وديزي أيضا لنسر بأن يقتات بجيفة أمام الكلبين في بيئة خاضعة للرقابة.



وقال جوني «نريد أن نظهر للكلبين أن النسر حيوان مفترس، وأنه إذا كان هناك واحد قرب الحملان يجب إخافته».