دعا منظمو المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية، الحكومة إلى إجلاء عشرات آلاف الأطفال من الموقع بشكل «عاجل» قبل وصول إعصار، بعد أيام على موجة حر تسببت في مرض عدد كبير منهم. ويتوقع أن يضرب الإعصار خانون، اليابسة في كوريا الجنوبية الخميس المقبل في منطقة قريبة من حيث يتواجد نحو 43 ألف كشاف في مقاطعة جولا الشمالية. وقالت وزيرة النوع الاجتماعي كيم هيون-سوك لصحافيين إن سيئول: «اتخذت قرار إخلاء مركز التخييم وإغلاقه آخذة في الاعتبار اقتراب الإعصار فضلا عن «مخاوف ومطالب» من المنظمة الكشفية والدول المشاركة.