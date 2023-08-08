الدوحة- فريد عبدالباقي



انتخبت الجمعية العمومية لنادي الريان القطري الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني رئيسا للنادي، والشيخ علي بن سعود آل ثاني نائبا للرئيس بالتزكية لفترة تكميلية حتى عام 2024.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بقاعة المؤتمرات بستاد أحمد بن علي بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين وممثلي وزارة الرياضة والشباب. كما تم تعيين المهندس محمد العطوان مشرفا عاما على النادي. وكانت «الأنباء» انفردت في وقت سابق بتعيين «القعقاع» رئيسا لنادي الريان.



من جانبه، أكد الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني رئيس نادي الريان، في تصريح له، أن رئاسته للنادي مسؤولية كبيرة وتكليف تشرف سعادته بقبولهما، متوجها بالشكر للإدارة السابقة برئاسة الشيخ علي بن سعود آل ثاني، وعلي سالم عفيفة على جهودهما المبذولة طوال السنوات الماضية، مشيدا بما قدماه في خدمة نادي الريان.



وأشار إلى أن هدف الإدارة الجديدة هو إعادة نادي الريان لموقعه الصحيح، والمنافسة على جميع الألقاب والبطولات، بجانب تقديم المستوى الذي يلبي تطلعات وطموحات جماهير النادي وجميع منتسبيه.



مدرب الريان مرشح لجائزة «القائد»



من ناحية أخرى، رشحت رابطة المحترفين الإماراتية، المدرب البرتغالي السابق لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ونادي الريان الحالي ليوناردو جارديم، للفوز بجوائز «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الرياضي 2022/2023، وذلك بعد أن أعلنت الرابطة عن القائمة النهائية، مع غلق باب التصويت، بعد مشاركة كبيرة على مدار الفترة التي امتدت 5 أيام، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للرابطة، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان ليوناردو جارديم، قاد فريقه السابق شباب الأهلي دبي الإماراتي للتتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، قبل تعاقده الرسمي مع نادي الريان مطلع الموسم الجديد لمدة موسمين.



ومن المقرر أن يتم إعلان هوية الفائزين في الحفل السنوي، المقررة إقامته 10 أغسطس الجاري، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.



وأفرز التصويت، الذي شارك فيه الجماهير وقائدو الفرق والمدربون والإعلاميون، قوائم نهائية، تضم كلا من: ليوناردو جارديم «شباب الأهلي السابق»، والصربي غوران توفيغدزيتش «عجمان» والروماني كوزمين أولاريو «الشارقة»، لجائزة القائد لأفضل مدرب، وعلي صالح «الوصل»، علي مبخوت «الجزيرة»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي» لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كلا من: لابا كودجو «العين»، فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي «عجمان».



عملية جراحية لنجم السد



هذا، وأعلن نادي السد عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها المهاجم البرازيلي جيوفاني هنريكي بمستشفى سبيتار. وتعرض جيوفاني لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، وذلك خلال مواجهة السد والرجاء البيضاوي المغربي الودية التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



وسيخضع المهاجم الشاب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال المرحلة المقبلة والتي قد تمتد من 8 الى 9 أشهر.



إلى ذلك، دخل النادي العربي في مفاوضات مكثفة مع الدولي المصري طارق حامد، لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد أن قام طارق حامد بالحصول على المخالصة المالية من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي.