انتقد الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق مان يونايتد الإنجليزي الإرشادات الجديدة الخاصة بالوقت الإضافي والسلوك في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متسائلا عن السبب في عدم استطلاع آراء اللاعبين. وجرى توجيه المسابقات حول العالم بحساب الوقت الضائع بسبب التوقفات بشكل أكثر دقة هذا الموسم، بما في ذلك احتفالات اللاعبين بالأهداف، والأوقات الضائعة خلال عملية مراجعة تقنية الفيديو (VAR). وسجل ارسنال هدف التعادل في الدقيقة 11 من أصل 13 دقيقة وقت بدل ضائع احتسبت خلال مباراته أمام «السيتي» الأحد في كأس الدرع الخيرية، قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية.



وغرد فاران عبر حسابه على شبكة «إكس» قائلا «عقدنا محادثات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وتم توصية الحكام بقرارات ولوائح جديدة»، مضيفا من جانب المدربين واللاعبين، تشاركنا مخاوفنا على مدار السنوات بشأن زيادة أعداد المباريات، أجندة المباريات مزدحمة، وهو مستوى خطير للاعبين فيما يخص السلامة الجسدية والذهنية. وأوضح المدافع الفرنسي «رغم ملاحظاتنا السابقة، فقد أوصوا الآن بالنسبة للموسم المقبل، بمباريات أطول وقوة أكبر ومشاعر أقل من جانب اللاعبين، نريد فقط أن نكون في حالة جيدة على أرض الملعب لنمنح النادي والمشجعين 100% من طاقتنا، لماذا لا يتم السماع لآرائنا؟».