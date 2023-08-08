أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن رغبته في ضم نجم ليفربول محمد صلاح للمشاركة مع الفريق في أولمبياد باريس 2024، وعلق: «أريد الاستعانة به مثلما فعلت مع نيمار في أولمبياد ريو دي جانيرو غير أن الأمر بيد ليفربول لأنها ليست بطولة رسمية تلزمهم بتركه لنا كما يحدث مع المنتخب الأول».



وأكد أن انضمام نجم عالمي بحجم صلاح سيعطي دفعة هائلة للاعبين الشباب لتقديم أقصى ما لديهم لتحقيق ميدالية أولمبية وإسعاد الشعب المصري.



من جانب آخر، اكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي اقتراب تمام شفاء اللاعبين إمام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمود متولي، وجاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد يوم 24 أغسطس، فيما يعود كريم فؤاد للتدريبات الجماعية أواخر سبتمبر.



فيما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من الجزاءات التأديبية على فريقي الأهلي والمصري جراء الأحداث التي شهدتها مواجهتهما في ربع نهائي كأس مصر، والذي انتهى بفوز الأول وصعوده للقاء إنبي في نصف النهائي، وتم حرمان جماهير الناديين الذين تواجدوا بالمباراة فقط من حضور مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر، وكذا إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والعقوبة نفسها على هارالد جمبرالد مساعد مدرب الأهلي. إلى ذلك، صرح طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي للإعلان عن الصفقات الجديدة وخطة النادي للموسم المقبل: «سعيد بالعودة من جديد إلى بيتي الذي تشرفت بارتداء قميصه لاعبا، وانضممت من خلاله إلى صفوف منتخب مصر».



وأضاف: «تم وضع خطة مستقبلية لمدة 3 سنوات على المدى القريب، و5 سنوات على المدى البعيد، وذلك بهدف صناعة جيل واعد لزعيم الثغر».