

ناقش لقاء سيدة الجبل المستجدات السياسية والميدانية خلال اجتماع افتراضي أمس أعقبه بيان قال فيه: «تزداد الضغوط من الداخل والخارج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن ملاقاة الكونغرس الأميركي للأصوات الأوروبية المطالبة لوضع عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، إلى طلب سفارات أجنبية وعربية من رعايا أخذ الحيطة في لبنان وحتى مغادرته ومنع المجيء إليه، إلى الخشية من عدم تمكن الدولة اللبنانية من دفع رواتب الموظفين آخر الشهر في ظل تقاذف الحكومة والبرلمان تأمين تغطية قانونية لإقراض الدولة من احتياطي المصرف المركزي، أي من أموال المودعين، كلها ضغوط تدفع باتجاه ملء الفراغ الرئاسي كخطوة أولى تمنع تدحرج الوضع اللبناني إلى الأسوأ».



وأضاف: «في ظل هذا الواقع فإن قوى المعارضة المتمسكة بالدستور واتفاق الطائف مدعوة إلى الاجتماع فورا وإعلان التمسك بمضمون البيان الختامي للقاء الدوحة الذي ضم ممثلين لخمس دول عربية وأجنبية والذي أكد ضرورة انتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559،1701،1680،2650، فضلا عن القرارات الصادرة عن الشرعية العربية».



وذكر اللقاء بأن «الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من 12 جلسة انتخاب، يعود فقط لتفشيل النصاب الانتخابي من قبل نواب حزب الله وأمل وحلفائهم حتى الوصول إلى رئيس ترضى عنه إيران وفق المعادلة التي أتت بالرئيس السابق ميشال عون: خذ رئاسة الجمهورية مقابل الجمهورية لنا».



وتابع: «بعد خروج العامل الفلسطيني من لبنان عام 1982، يحاول حزب الله ومن ورائه إيران إعادته إلى لبنان من بوابة المصالح الإقليمية لإيران والتي تستخدم الورقة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى عين الحلوة».



وجدد مطالبته بـ «تنفيذ مقررات الحوار الوطني الذي عقد في العام 2006 التي قضت بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، كما بسط سلطة الجيش اللبناني على كل المعابر والتراب اللبناني».



ورفض اللقاء «التوظيف الإيراني للموضوع الفلسطيني في لبنان».