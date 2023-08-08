قال المتحدث باسم عمران خان امس إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق يتمتع بمعنويات عالية على الرغم من ظروف اعتقاله القاسية بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات بتهم فساد، ما يمنعه من الترشح للانتخابات المقررة لاحقا خلال السنة.



وفيما كان محامو خان يسعون لتقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه، اكد أحد محاميه انه محتجز في زنزانة صغيرة وقذرة، وذلك بعد أن سمح له بمقابلة نجم الكريكيت السابق في السجن.



وقال محاميه نعيم بانجوتها «التقيت عمران خان الذي قال لي وضعوني في الدرجة الثالثة»، مشيرا إلى الأوضاع في السجن، حيث قضى أقل من ساعتين مع خان في تحضير أوراق لتقديم استئنافه، وأضاف بانجوتها «إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح حيث قال إنه يمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء».



وقال بانجوتها للصحافيين في إسلام اباد في وقت سابق إن الفريق القانوني لخان سيقدم أيضا طلبا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن.



ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من «الدرجة الثانية» بها تلفزيون وصحف وكتب.



من جهته، قال رؤوف حسن المتحدث باسم خان لوكالة «فرانس برس» إن نجم الكريكيت السابق «محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية»، وتابع: «قال لنا (أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي)».



وأوضح المتحدث أن خان البالغ سبعين عاما معتقل في زنزانة حيث ينام على فراش على الأرض، ولا مساحة فيها سوى لسجادة صلاة، ولا يصله نور النهار، وهي مجهزة بمروحة بدون مكيف في وسط قيظ الصيف.



وقال المتحدث «نأمل أن نتمكن من تأمين كفالة وأن يتم تعليق القرار وإسقاط استبعاده» من خوض الانتخابات.



وقال حسن إن «إدخاله السجن لن يقلص شعبيته»، مضيفا «إنه زعيم الشعب، وكل ما هنالك يحتم على الدولة أن تجلس وتتحدث إليه».



الى ذلك، أفاد وزير العدل عزام نظير تارار لقناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف.



وفي مدينة لاهور حيث أوقف خان، تجمع بضع عشرات من المحامين ومؤيدي «حركة الإنصاف» خارج المحكمة العليا للاحتجاج على الحكم الصادر بحق خان.



وأكد عرفان فايز «نحن المحامين سنستمر في وقوفنا على غرار جدار صلب ضد هذا الحكم غير القانوني وغير المشروع».



وفي غوجرانوارا المجاورة فرقت الشرطة تجمعا لحوالي عشرة محامين، فيما تجمع نحو مئة من ناشطي الحزب في مظفر آباد في الشطر الباكستاني من كشمير.



وكان رد الفعل الشعبي على توقيف عمران خان مختلفا تماما عن التظاهرات الحاشدة التي أعقبت توقيفه الأول، حتى على فيسبوك حيث لم يرد اسمه سوى في نصف عدد التعليقات التي وردت عنه سابقا.



وأوضح كاتب المقال أسامة خليجي لـ «فرانس برس» أن «الرد الخافت على توقيفه ناتج عن القمع الشديد الذي استهدف أنصار حركة الإنصاف بعد توقيفه الأول».



ورأى أن «توقيف ناشطي الحزب بعد اعتقال عمران خان في مايو، مع إصدار قوانين بالغة الشدة بصورة متسرعة، كان له أثر مروع على المواطنين الباكستانيين».