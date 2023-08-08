تشهد مراكز الاصطياف والترفيه خصوصا الساحلية منها، انخفاضا كبيرا في الإقبال الداخلي عليها خلال الموسم الحالي، نتيجة غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية في البلاد.



ويقول عاملون بقطاع السياحة في مدينة اللاذقية، إن «موسم السياحة مضروب هذه السنة»، بحسب ما نقل موقع تلفزيون «سوريا».



وبحسب مؤجري شاليهات وسائقي التكسي و«سرافيس» وأصحاب مطاعم ومنتزهات بالمدينة، فإن الإقبال الداخلي على السياحة انخفض بنسبة 80% هذا الموسم، وفق تقديرهم.



ويعزو العاملون ذلك إلى ارتفاع الأسعار «المرعب» في أماكن الاصطياف، إضافة إلى انتشار الدعايات «السلبية» حول الخدمات والأسعار ساهم في ضرب السياحة.



ويقول فرحان وهو شاب سوري في الـ 27 من عمره متزوج حديثا، إنه وزوجته قصدا شاليهات الشاطئ الأزرق، لكنهما صدما من ارتفاع أجرة الشاليه المخدم بالكهرباء 24 ساعة، والذي وصل إلى 700 ألف ليرة نحو 60 دولارا أميركيا لقاء قضاء ليلة واحدة.



ويضيف الشاب: كما أن أسعار المنتجات في منطقة «الشاطئ الأزرق» باتت «غير منطقية»، وهي ضعف الأسعار في العاصمة دمشق.



ويضرب أمثلة ويقول: مثلا قطعة البسكويت التي تباع في دمشق بـ2000 ليرة تباع في الشاطئ الأزرق بـ 4 آلاف، مشيرا إلى ضعف الرقابة وعدم وجود دوريات حماية مستهلك أو الجمارك.



شاب آخر يدعى عامر، رفض الكشف عن اسمه بالكامل أيضا، يقول إنه لم يستطع إكمال إجازته التي قرر قضاءها برفقة زوجته وطفلته، عمرها 10 سنوات، في الساحل.



ويؤكد في حديثه لموقع «تلفزيون سوريا»: قررت أن أمضي أسبوعا على الشاطئ الساحلي، لكن لم أستطع إكمال ثلاثة أيام بسبب غلاء الأسعار.



ويضيف عامر، أن المصروف اليومي يتراوح بين 500 و 600 ألف ليرة بين طعام وشراب وتنقلات ووسائل ترفيه بسيطة كركب قارب أو اللعب بالدراجات وأجرة كراسي ومظلة على الشاطئ.



ولا تشمل هذه المصروفات أجرة الشاليه اليومية والذي تبلغ أجرته 500 ألف ليرة. ووفقا لعامر، يكلف يوم السياحة الواحد مليون ليرة بينما يتقاضى راتب مليوني ليرة في الشهر، فيما لا يتجاوز معدل راتب الموظف الحكومي الـ100 ألف ليرة.



ويقول عامر، اضطررت إلى قطع الإجازة والعودة إلى دمشق لأن المبلغ الذي ادخرته طوال السنة لهذه الإجازة لم يكف إلا لثلاثة أيام.



عامر وفرحان حذرا أقاربهما وأصدقاءهما من «التهور» والذهاب إلى اللاذقية من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الإنفاق اليومي مع المنامة قد يتجاوز المليون ليرة تبعا لعدد الأشخاص، مشيرين إلى أن الغالبية ممن حولهم ألغوا الفكرة نهائيا واستبدلوا رحلة اللاذقية باستئجار مزرعة أو الذهاب للمسابح.



أحد أصحاب المطاعم، ممن التقاهم موقع «تلفزيون سوريا»، ومطعمه غير مصنف بنجمة قرب الشاطئ الأزرق، يقول إن الموسم هذا العام «مضروب» على حد تعبيره.



ويؤكد صاحب المطعم أن الإقبال في الأعوام السابقة كان أعلى بنسبة 80 إلى 100%، ويعزو ذلك إلى ارتفاع الأسعار التي باتت ترهق كاهل ميسوري الحال وليس الفقراء فقط.



ويضيف أن كلفة وجبة الغداء لأسرة مكونة من أربعة أشخاص تتراوح بين 200 و250 ألف ليرة وقد يزداد السعر في حال كان الغداء أسماك، هذا علاوة على الفطور والعشاء.



ولفت صاحب المطعم إلى أن هناك انخفاضا في الإقبال على شراء السمك لأن سعر الكيلوغرام الواحد من سمك «الأجاج» الأكثر شهرة وطلبا في المواسم السياحية وصل إلى 115 أو 120 ألف ليرة، علما أن الكيلوغرام يكفي لشخص واحد.



وخلال جولة في الأماكن الترفيهية في الساحل يسمع صوت مؤجري الدراجات الهوائية والكهربائية وهم يستجدون الزبائن، فالإقبال بات شبه معدوم، على حد تعبير بعضهم.



ويقول أحد أصحاب محال تأجير الدراجات الهوائية، إن الإقبال منخفض جدا لأن رواد المكان باتوا يقتصرون نشاطاتهم على السباحة فقط تجنبا لأي مصاريف أخرى، ويشير إلى أن أجرة «الدباب» تصل إلى 30 ألف ليرة كل ربع ساعة.



ويضيف، مشيرا بيده إلى القطار الملون الذي يشتهر به الشاطئ «انظر كم شخص في القطار بالكاد يصل عددهم إلى 10، في العام الماضي كانت الناس تنتظر طوابير لخوض تجربة القطار.



ويذهب صاحب الدراجات الهوائية إلى القول إنه لم يكن يتوقع أن تنخفض السياحة في هذا الموسم إلى هذا الحد.



على مسافة ليس بعيدة من الدراجات الهوائية يجلس أبو عدي على كرسي وأمامه طاولة تحت لافتة مكتوب عليها شاليهات للإيجار، وهو يحتسي مشروب «المتة» وينتظر الزبائن.



يقول أبو عدي، إن الناس تهرب من الأسعار، معظمهم لا يستطيع دفع 500 أو 700 ألف ليرة لقاء ليلة واحدة.



ويضيف: يعرض الزبون دفع 150 أو 200 ألف ليرة، لكن مستحيل أن يقبل أحد بهذه الأسعار في منطقة الشاطئ الأزرق، مشيرا إلى أن «أحلى» شاليه في رأس البسيط شمالي اللاذقية لا تتجاوز أجرته اليومية الـ 250 ألف ليرة.