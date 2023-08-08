أصدر ملك كمبوديا مرسوما ملكيا عين بموجبه هون مانيه رئيسا للوزراء خلفا لوالده هون سين الذي تنحى بعد حوالى أربعة عقود حكم خلالها البلاد بيد من حديد.



وجاء قرار هون سين أحد أطول الزعماء حكما في العالم بالتنحي وتسليم السلطة لنجله البكر بعد أيام من تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية في يوليو الماضي.



وتعرضت الانتخابات لانتقادات حادة ووصفت بأنها «صورية» بعد منع حزب «الشموع» المعارض من خوضها لأسباب واهية، ما أتاح لحزب الشعب الكمبودي الحاكم الفوز بجميع مقاعد مجلس النواب المؤلف من 125 مقعدا باستثناء خمسة.



وبناء على طلب من هون سين، أصدر الملك نورودوم سيهاموني مرسوما ملكيا نص على تعيين «د.هون مانيه رئيسا لوزراء مملكة كمبوديا في الولاية السابعة للبرلمان».



وفي رسالة وجهها إلى الملك، شكره هون مانيه على «الفرصة العظيمة المتاحة لخدمة الأمة» وتعهد الحفاظ على السلام وتعزيز التنمية وتحسين مستويات معيشة السكان.



ومازال أمام حكومة الزعيم الجديد للبلاد البالغ 45 عاما أن تفوز بثقة البرلمان في تصويت من المقرر أن يجري في 22 الجاري قبل أن تتولى الحكم رسميا.



وتدرب هون مانيه، وهو جنرال بأربع نجوم، في بريطانيا وفي أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية، وتولى قيادة الجيش الكمبودي في العام 2018.



وعلى الرغم من إعداده لسنوات لتولي المنصب من والده، إلا أن هون مانيه ليست لديه خبرة سياسية وهو غير معروف نسبيا، وفقا لسيباستيان سترانجيو، مؤلف كتاب عن كمبوديا في ظل حكم هون سين.



وقال سترانجيو لوكالة «فرانس برس»: «من الصعب جدا تبين وجود رؤية للبلاد.. لم أر أي دليل على أن لدى مانيه القدرة أو الرغبة في إجراء إصلاحات ذات مغزى في كمبوديا».



ويتوقع أن يدخل الحكومة الجديدة مجموعة من الوزراء الشباب غالبيتهم يخلفون آباءهم في مناصبهم.



ومنذ توليه السلطة في العام 1985، عمل هون سين على تحديث الدولة واخراجها من حرب أهلية وإبادة جماعية، لكن منتقديه يعتبرون أيضا أن حكمه اتسم بتراجع الحريات الأساسية وتدمير البيئة واستشراء الفساد والقضاء على جميع خصومه السياسيين تقريبا الذين زج بعشرات منهم في السجون.



ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بانتخابات الشهر الماضي ووصفتها بغير النزيهة.



وعلى الرغم من أنه بدأ منذ أكثر من عام يتحدث عن تسليم السلطة لابنه الأكبر الذي لعب دورا رئيسيا في حملة انتخابات يوليو الماضي، كان هون سين واضحا في أنه عازم على الاستمرار في ممارسة نفوذه حتى بعد رحيله، مستبعدا أي تغيير في الجوهر.



وعقب تعيين نجله، قال هون سين «إنها ليست النهاية بعد»، مضيفا أنه سيواصل تولي مناصب أخرى حتى عام 2033 على الأقل.



فهو سيتولى منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي يعد الثاني في البروتوكول بعد الملك ويحل محله كرئيس للدولة عندما يكون في الخارج.



وقال منافسه سام رينسي المنفي في فرنسا، إنه لا أساس لآمال الكمبوديين في الحصول على مزيد من الحرية تحت قيادة هون مانيه أو أنه يمكن أن يبتعد عن تأثير الصين الداعم الرئيسي لبلاده.



واضاف لوكالة «فرانس برس» قبل التعيين الرسمي «اعتقد انه مجرد وهم».