أشاد أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي ببحث وزارة التربية الاستعدادات وتجهيز المدارس للعام الدراسي المقبل، لافتا الى ما نشر حول تكليف الوزارة لنحو 984 مدير مدرسة لمتابعة احتياجات المدارس وتجهيزها.



وقال العتيبي: سعداء بحرص «التربية» على الاستفادة من فترة الصيف والمسارعة إلى تشجيع المهندسين المشرفين على تجهيز المدارس، مضيفا أن تنفيذ مشاريع الصيانة وإنجازها خلال فترة الصيف الجاري يسهم في انطلاق العام الدراسي بيسر وسلاسة.



وأعرب عن الأمل في تشجيع الزملاء المهندسين للعمل في قطاع الانشاءات التربوية لتكون بيئة العمل جاذبة ولتسد الحاجة الماسة لهذه الادارة للعناصر الكويتية، مؤكدا أننا على ثقة تامة بأن الإخوة في الإدارة والمعنيين في الوزارة لن يألون جهدا في دعم العنصر الوطني لتكويت القطاع لتنفيذ مشاريع «التربية» بالكامل.



وتابع: إن هذه الالتفاتة من المعنيين في وزارة التربية إلى المسارعة في جدولة مشاريع الصيانة والتجهيزات للمدارس في المناطق التعليمية يثلج صدورنا ويجعلنا أكثر فخرا بالعنصر الكويتي في العمل الحكومي، مضيفا: اننا نأمل أن تشمل الصيانة أنظمة التكييف وتجهيزات وتمديدات الصرف الصحي والمياه وتأمين برادات مياه الشرب وواجهات المدارس ومتطلبات الفصول الدراسية لتكون أكثر راحة وجاذبة لأبنائنا الطلبة.