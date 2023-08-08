عبدالعزيز الفضلي



وجه وكيل التعليم أسامة السلطان بتحديد 3 موظفين من كل مدرسة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



وقال السلطان في نشرة اصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: تنفيذا لخطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2023/2024 والى موافقة ديوان الخدمة المدنية على تشكيل فريق عمل لكل مدرسة بواقع 3 موظفين، يرجى التفضل بموافاتنا بكشوف أسماء المكلفين من كل مدرسة على أن يتضمن 3 من العاملين، ويكون رئيس الفريق مدير مدرسة أو من ينوب عنه من المدراء المساعدين أو رؤساء الأقسام بالإضافة إلى شخصين آخرين يتم اختيارهم وترشيحهم من الهيئتين التعليمية والإدارية، وذلك نظير الأعمال والمهام المنوطة بهم والتي جاءت ضمن الاستعداد للعام الدراسي القادم من تجهيز المدارس، وكل ما يتعلق ببدء العام الدراسي المقبل مع متابعة أعمال الصيانة التي تتم أثناء فترة الإجازة الصيفية بالمدارس.



وأضاف السلطان: يبدأ تكليفهم اعتبار من 10 أغسطس حتى بداية العام الدراسي الجديد من خلال تعبئة واعتماد كشوف التكليف المرفقة وإرسالها بشكل رسمي خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من تاريخه، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.