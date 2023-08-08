ثامر السليم



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة University of Miami- Coral Gables وجامعة Pennsylvania State University - University Park في الولايات المتحدة الأميركية، مشترطا أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة بنظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج، على ان يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.