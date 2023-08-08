ثامر السليم



أعلنت جامعة عبدالله السالم، عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة للعام الدراسي 2023-2024 اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 13 الجاري في مبنى الإدارة الجامعية بموقع الخالدية. وذكرت الجامعة عبر موقعها الرسمي، «أن الجامعة حددت اليوم (الثلاثاء) موعد الطلبة الحاصلين على نسبة 95% إلى 100% أو (3.75 نقطة) إلى 4 نقاط في الثانوية العامة، أما يوم الأربعاء الموافق 9 الجاري فللطلبة الحاصلين على نسبة 90% إلى 94.9% أو (3.5) نقاط إلى 3.74 نقاط في الثانوية العامة، بينما خصص يوم الخميس الموافق 10 الجاري للطلبة الحاصلين على نسبة 85% إلى 89.9% أو 3.25 نقاط إلى 3.49 نقاط في الثانوية العامة، وأخيرا خصص يوم الأحد الموافق 13 الجاري للطلبة الحاصلين على 80% إلى 84.9% أو 3.0 نقاط إلى 3.24 نقاط في الثانوية العامة.



شروط ورسوم التسجيل



وأشارت الجامعة إلى ان اجتياز اختبارات القبول أو ما يعادلها من اختبارات IELTS, TOEFL, SAT, Accuplacer شرط أساسي.



وأعلنت أن رسوم تسجيل المقررات 100 دينار للوحدة (الساعة الدراسية)، مشيرة إلى انه سيتم قبول الطلبة الأجانب وفقا للنسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في كل تخصص، علما انه ستتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعدل التفاضلي.



وأضافت الجامعة أن المستندات المطلوبة لقبول الطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم الخاصة هي «شهادة الثانوية الأصلية وصورة عنها، البطاقة المدنية الأصلية سارية المفعول وصورة عنها للمقيمين في الكويت)، جواز السفر وصورة عنه، صورة شخصية، ومعادلة من إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية (لغير خريجي النظام الموحد والمعهد الديني)، شهادة تسلسل دراسي لسنوات المرحلة الثانوية للثانوية الأميركية أو من خارج الكويت.



وتابعت الجامعة ان متطلبات مستندات إضافية لخريج الثانوية السعودية هي: «شهادة اختبار القدرات العامة من السعودية، وشهادة الاختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي في السعودية للتخصص العلمي).



وأضافت الجامعة متطلبات المستندات الإضافية للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية: «بطاقة الضمان الصحي الأصلية وصورة عنها، كتاب من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».