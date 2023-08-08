بشرى شعبان



قام وفد من وزارة الشؤون بزيارة تفقدية لمبنى مجمع دور رعاية الأحداث التابع للوزارة بمنطقة الصليبية بحضور مهندسي إدارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بهدف التدقيق على المنشآت التابعة للوزارة ومدى مطابقتها مع الكود الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال مدير إدارة التخطيط والمتابعة د.سيد عيسى إن المشروع يتميز بأنه مطابق لكود البناء الخاص بالمعاقين، وهو من المباني الصديقة للبيئة، ويتميز كذلك بسهولة الوصول والحركة بالنسبة للمعاقين.



وأشار إلى انه تم إيصال خدمة المياه العذبة للمشروع، وجار تشغيل الأنظمة الصحية وأنظمة مكافحة الحريق وتسلمها، وكذلك أنظمة التبريد المائي لكامل المشروع وتشغيل التكييف، متوقعا تسلم المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال أعمال التشغيل والفحص والنظافة.