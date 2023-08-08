أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أسماء المرشحين للقبول والمرشحين للتسجيل كغير مقيدين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، متمنية لهم النجاح والتوفيق، ولفتت الكلية إلى إمكانية تواصل المرشحين مع مديري البرامج في حال وجود أي استفسارات،



كما أكدت الكلية أنه عملا بقانون حق الاطلاع وترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل والتعامل، فإنه يمكن لكل من المتقدمين غير المرشحين لأي برنامج الدخول إلى نظام التقديم والاطلاع على تفاصيل تقاييم المرشحين في ذات البرنامج. ويمكن الدخول عبر الرابط التالي للاطلاع على أسماء المرشحين :





