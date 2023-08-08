أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في القطاعين العام والخاص لتنظيم البرامج والأنشطة والفعاليات التي تعكس الاهتمام والحرص على المسؤولية المجتمعية باعتبارها هدفا انسانيا والتزاما أخلاقيا يسعى اليه الجميع. جاء ذلك خلال لقائه امس نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري الكويتي اماني الورع في ديوان عام محافظة الاحمدي.



ولفت الخالد إلى ضرورة دفع سبل التعاون المشترك الى آفاق ارحب، والذي بدأ بين محافظة الاحمدي والبنك التجاري منذ سنوات عدة من خلال البرنامج التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» وذلك عبر فعاليات وانشطة مجتمعية في مختلف المجالات.



واوضح ان اللقاء تطرق الى بحث آليات دعم هذا التعاون من خلال الأنشطة والفعاليات التي تعكس مدى الحرص المشترك على توعية المجتمع وتعود بالفائدة على اهالي محافظة الاحمدي بوجه خاص والكويت بصفة عامة.