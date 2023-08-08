سلطان العبدان



انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها أمس، من التصويت على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخـاص ذوي الإعاقـــة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيدا لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.



ونصت أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة بالتوافق مع الحكومة على الآتي:



٭ سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة غير كويتي.



٭ القانون سيشمل الكويتي أو الكويتية المكلفين برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.



٭ دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة.



٭ توفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.



٭ نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر.



٭ إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثان.



٭ رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة.



٭ تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة.



٭ يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعد مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول.



٭ امتداد التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية ليشمل الإعاقات البسيطة.