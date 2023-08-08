تمكن قطاع الأمن الجنائي (إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية) من فك رموز واقعة الدخول غير المشروع على انظمة وزارة الكهرباء والماء التي كانت نتيجتها التلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين، حيث إنه بعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية، تم ضبط شبكة اجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة تلاعبوا بقراءات العدادات نظير مبالغ مالية حيث تمت احالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.

‏واكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.