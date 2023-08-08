أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي، قراراً وزارياً بتكليف الدكتور هشام أحمد كلندر بمهام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالإضافة إلى عمله.

هذا ويضم قطاع شؤون الخدمات الصحية الخارجية إدارات العلاج بالخارج، والمكاتب الصحية الخارجية، وإدارة التأمين والضمان الصحي.

يذكر الدكتور هشام كلندر طبيب، حاصل على شهادة دراسات عليا بامتياز مع مرتبة الشرف في سلامة المرضى من بريطانيا، وشهادة دراسات عليا في اقتصاديات الصحة والسياسة الصحية من جامعة برمنغهام، وماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في إدارة الصحة الدولية في بريطانيا، ودرجة الدكتوراة في إدارة الرعاية الصحية والقيادة مع التركيز على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، من بريطانيا، كما أنه درس الصحة العامة في جامعة ستيرلنغ في أسكتلندا.

ويعمل حاليًا رئيساً لقسم إقتصاديات الصحة في وزارة الصحة الكويتية، وأشرف على عدة مشاريع لوزارة الصحة الكويتية من خلال العمل في مكتب وكيل وزارة الصحة الكويتية، ومكتب الوكيل المساعد للصحة العامة، وعمل في أكثر من إدارة في وزارة الصحة، كإدارة الجودة والاعتماد، وإدارة التخطيط والتنمية الصحية، والمكتب الفني لوكيل الوزارة.

كما أنه عضو هيئة تدريس في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، وكلية إدارة الرعاية الصحية، كمشرف في ماجستير القيادة والابتكار في الرعاية الصحية.