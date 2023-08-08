الفودري: نفتخر ونعتز بالرغبة الواسعة من الشباب في المشاركة بالرحلة

تواصل لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي استعداداتها لرحلة إحياء ذكرى الغوص الثانية والثلاثين التي ستقام تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال الفترة من 12 إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة سفينتين من سفن الغوص المهداة من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وصرح أمين السر العام في النادي خالد الفودري إلى أن النادي اضطر في رحلة هذا العام إلى تقليص عدد السفن إلى سفينتين من أصل 15 سفينة الأمر الذي ترتب عليه تقليص عدد المشاركين من شباب الغوص (النواخذة والمجدمية والبحرية)، وذلك بسبب الحالة الاستثنائية للرحلة وضيق الوقت، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة حاليا فقط بشباب الغوص المشاركين في الرحلة ممن يملكون الخبرة والقدرة الكافيتين ولهم تواصلهم المستمر، في الوقت الذي كان النادي يأمل فيه فتح المجال لعدد أكبر من الشباب الراغبين بالمشاركة.



وأضاف أن ما يدعو للفخر والاعتزاز والتقدير أن يتلقى النادي كماً هائلا من اتصالات الشباب وأولياء أمورهم للرغبة في المشاركة، وهذا يؤكد مدى رغبتهم الجادة في المشاركة وسط أجواء مناخية قاسية، ويعكس حقيقة اعتزازهم بتراثنا البحري وبتخليد ذكرى الرعيل الأول من الآباء والأجداد، وإن النادي سيحرص في رحلة العام المقبل على فتح المجال لمشاركتهم إن تهيأت الظروف المناسبة، ووفق برنامج الاستعدات المبكرة التي تقوم فيها لجنة التراث البحري وخاصة فيما يتعلق بإقامة معسكرات تدريبية للنواخذة والمجدمية تبدأ من شهر مارس وأخرى للشباب من البحرية تمتد لأكثر من شهرين.



وكانت لجنة التراث البحري في النادي البحري قد حددت موعد إقامة (يوم الدشة) وهو اليوم الذي ستغادر فيه السفن ساحل النادي في السالمية الساعة 8.30 من صباح يوم السبت المقبل، وحددت يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري يوما مفتوحا للصحافة والإعلام لزيارة بندر الغوص يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا، في حين حددت موعد (يوم القفال) وهو يوم عودة السفن الساعة 5 مساء يوم الخميس 17 أغسطس الجاري، حيث سيقام احتفال شعبي لمراسم (القفال) بحضور ممثل سمو أمير البلاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.