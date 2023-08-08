نوفمبر المقبل التاريخ المحدد للإنجاز التعاقدي حيث بلغت النسبة المنجرة خلال أغسطس الجاري 58:40% والمركز يهدف لتطوير استراتيجيات بناءة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية

يشمل 32 غرفة رباعية بإجمالي 128 سريراً و40 غرفة ثنائية تتوافر بها 80 سريراً بالإضافة إلى العيادات الطبية والمرافق الترفيهية

مريم بندق

أوضح تقرير رسمي صادر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد، أنه جار تنفيذ مركز علاج الإدمان، وهو مشروع متكامل لتطوير استراتيجيات بناءة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشمل غرفا رباعية وثنائية لعدد 208 نزلاء بالإضافة إلى العيادات الطبية والمرافق الترفيهية.

وبين التقرير أن مباشرة العمل بالمشروع تمت في 14 فبراير 2022، وأن التاريخ المحدد للإنجاز التعاقدي 29 نوفمبر المقبل، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية في أغسطس الجاري 58:40% من أصل نسبة الإنجاز المخطط لها البالغة 65% بفرق 6:60% متأخرا عن البرنامج الزمني.

وبحسب التقرير الرسمي للجهاز، يتكون المركز الرئيسي من أرضي وأربعة أدوار، ويحوي 32 غرفة رباعية بإجمالي 128 سريرا، بينما تبلغ عدد الغرف الثنائية 40 غرفة بإجمالي 80 سريرا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 208 نزلاء.

هذا، ويضم المركز 5 عيادات إلى جانب مواقف سيارات وصالة للألعاب الرياضية ومسرح وتقام جميع هذه المرافق على مساحة 620 مترا مربعا.