اجتمع اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية مع لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمجلس الأمة لمناقشة استعدادات القطاع الطبي الأهلي وتجهيزاته لتقديم الخدمات الطبية لفئة "المعاقين"، في ظل وجود مقترحات بقوانين بشأن إدراج هذه الشريحة ضمن وثيقة التأمين الصحي "عافية".

وذكر رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية د.عصام الصالح، أنه تم مناقشة العوائق والمتطلبات من الناحية التنظيمية والتجهيز لها من قبل المرافق الصحية الأهلية، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الصحي الاهلي لاستقبال هذه الفئة والمشاركة مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.

وبين د.الصالح انه تم مناقشة العديد من النقاط منها التنسيق مع متطلبات وزارة الصحة لصياغة اللوائح التنظيمية ، حيث أن هناك تفاوتا في مسميات ودرجات الاعاقة المتباينة والإعاقات الحركية والحسية والذهنية والعقلية ، فضلا عن الاعاقات المركبة وصعوبات النطق والتعلم والاضطرابات السلوكية وغيرها.

وبين ان إدراج هذه الفئة لتقديم الرعاية الطبية لها في القطاع الأهلي يأتي لدمجها في المجتمع وتفعيل الالتزامات العامة والمساواة وعدم التمييز وحرية ذوي الاعاقة وأمنهم الصحي واحترام الخصوصية .

والجدير بالذكر الاجتماع شهد حضور رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية د.عصام الصالح ، ونائب الرئيس فواز الأسد وامين السر د.هشام ابو الجبين ، أما لجنة ذوي الاعاقة فقد مثلها رئيس اللجنة النائب سعود العصفور والنائب خالد المونس العتيبي والنائب هاني شمس.