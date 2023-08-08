قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في يوليو الماضي بلغت 1446690 راكبا.

وأوضح المدير العام ل(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 16 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3 في المئة خلال شهر يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يوليو الماضي 640458 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 806232 راكبا.

وأفاد بأن إجمالي عدد ركاب (الترانزيت) بلغ 166465 راكبا بزيادة نسبتها 75 في المئة عن شهر يوليو من العام الماضي مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يوليو بلغ 12468 رحلة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر يوليو الماضي نحو 1ر16 مليون كيلو غرام في حين بلغت حركةالشحن الوارد نحو 12.7 مليون كيلو غرام في حين بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3ر3 مليون كيلو غرام.

وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها هي دبي والقاهرة وإسطنبول/صبيحة والدوحة وجدة.

وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال يوليو الماضي قال الجلوي إن شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت حصتها 29 في المئة في حين بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 26 في المئة أما بقية الشركات فقد بلغت حصتها السوقية 45 في المئة.