ستعود سوق ألعاب الفيديو العالمية إلى النمو في عام 2023 على خلفية المبيعات القوية لوحدات التحكم مثل "بلاي ستيشن 5" التابعة لـ "سوني"، وفقًا لشركة أبحاث سوق الألعاب "Newzoo".

وتتوقع "Newzoo" ارتفاع إيرادات الصناعة بنسبة 2.6% لتصل إلى 187.7 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 7.4% في مبيعات وحدات التحكم خلال العام. كانت إيرادات الألعاب قد انخفضت بنسبة 5% في عام 2022، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث.

قال المحلل في "Newzoo" توم ويجمان: "تم إطلاق العديد من الألعاب المتأخرة المرتقبة في عام 2023، ومن المقرر إطلاق المزيد في النصف الثاني، وقد استوعبت إمدادات وحدات التحكم الجديدة أخيرًا الطلب"، بحسب "رويترز".

وتوقعت "سوني"، في يوليو، بيع 25 مليون وحدة من وحدات تحكم "بلاي ستيشن 5" هذا العام، وهو رقم قياسي لأي من أجهزة "بلاي ستيشن" السابقة، وذلك وسط حلحلة أزمة سلسلة التوريد.

وترى شركة أبحاث السوق "Circana" أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على أجهزة ألعاب الفيديو ارتفع بنسبة 23% في النصف الأول من عام 2023. لكن الإنفاق على محتوى ألعاب الفيديو ظل ثابتًا خلال هذه الفترة، حيث ظل اللاعبون متمسكين بالألعاب التقليدية مثل "كول أوف ديوتي"التابعة بـ"أكتيفيجن بليزارد".



تتوقع "Newzoo" أن تمثل ألعاب الهاتف المحمول ما يقرب من 50% من عائدات الألعاب العالمية في عام 2023 حتى مع محاولة إعاقة كل من "أبل" و"غوغل" عائدات الشركات عبر تعزيز السياسات الخصوصية.

وقالت الشركة أيضًا إن الألعاب السحابية، التي تسمح للاعبين بالقيام بالبث المباشر على الأجهزة، لديها القدرة على استيعاب 43.1 مليون مستخدم بحلول نهاية العام.