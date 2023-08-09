اختتمت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية القوافل الطبية لجراحة العيون ومكافحة العمى في جمهوريتي تشاد والصومال، التي نفذت في مخيمات النازحين في منطقتي بيدوا وجرس بالي والعاصمة الصومالية مقديشيو، كما نفذت في منطقة كيلوه جنوب تشاد، والعاصمة التشادية أنجمينا، ومدينة آتيا شمال شرق تشاد، بتكلفة إجمالية قدرها 55.000 دينار لـ 1462 مستفيدا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في الدولتين.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع: بفضل الله ثم بعطاء المحسنين قمنا بتنفيذ القوافل الطبية لجراحة العيون ومكافحة العمى، مبينا أن «الصفا الإنسانية» تهدف إلى تحسين جودة حياة المستفيدين وتوفير الصحة الجيدة لهؤلاء الفقراء والمساكين، الذين حال الفقر دون إمكانية إجرائهم لمثل هذه العمليات الجراحية البسيطة، مضيفا أنه نظرا لأن غالبية سكان المنطقة من المزارعين أو رعاة الغنم الفقراء فهم في أمس الحاجة للخدمات الطبية، في الوقت الذي تنتشر بين السكان حالات المياه البيضاء بشكل كبير. وأوضح الشايع أنه تم إجراء الكشف السريري خلال القوافل الطبية على 1700 مريض، وتشخيص حالات العيون من خلال كشف قاع العين، وقياس النظر، وقياس ضغط العين، ومقياس العدسة، والموجات الصوتية للعين، وكتابة الوصفات العلاجية، وبعد تشخيص المرضى تم تحديد 1462 مريضا، ليتم إجراء تدخلات جراحية عاجلة.