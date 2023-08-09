أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة «ممتاز» عن سنة الاستحقاقألا تقل مدة أيام العمل للموظف عن نسبة 70% المنصوص عليها

أصدر وزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد قرارا بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال سواء كان معلما أو إداريا عن العام الدراسي 2022 - 2023 وفق ضوابط محددة جاءت على النحو التالي:أولا: ضوابط استحقاق المكافأة1 - أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة (سنتين) داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ: 26/9/2021 وما قبل.2 - أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز) عن سنة الاستحقاق 2022 / 2023.3 - ألا تكون هناك اي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2022/2023 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.4 - تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار إليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بجميع أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها او مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق.5 - ألا تقل مدة أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2022/2023 في المراحل التعليمية المختلفة التي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن:٭ 133 يوما للعاملين في مرحلة رياض الاطفال.٭ 136 يوما للعاملين في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.٭ 134 يوما للعاملين في المرحلة الثانوية.ثانيا: ضوابط أخرى1 - عند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا/1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم كالموظفين الجدد.2 - المحالون الى الشؤون القانونية يبت في احقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.3 - تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة ستة أشهر للمحالين الى التحقيق.المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60) يوما من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال اي طلبات تظلم الا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.د. جاسم الأستاد