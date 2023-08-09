قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في يوليو الماضي بلغ 1446690 راكبا.



وأوضح المـــدير العـــام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي فـي تـــصريح لـ «كونا» أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 16%، وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3% خلال شهر يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يوليو الماضي 640458 راكبا، فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 806232 راكبا.



وأفاد بأن إجمالي عدد ركاب (الترانزيت) بلغ 166465 راكبا بزيادة نسبتها 75% عن شهر يوليو من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يوليو بلغ 12468 رحلة.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر يوليو الماضي بلغ نحو 16.1 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 12.7 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.3 مليون كيلوغرام. وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها هي دبي والقاهرة وإسطنبول/صبيحة والدوحة وجدة.



وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال يوليو الماضي، قال الجلوي إن شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت حصتها 29% في حين بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 26% أما بقية الشركات فقد بلغت حصتها السوقية 45%.