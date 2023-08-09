انطلاقا من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية عدة حملات للتبرع بالدم بعنوان «كن أنت السبب في إنعاش قلب أحد ما»، والتي أقيمت في مجمع بوليفارد وبرج التجارية 30 و31 يوليو، وفي مجمع سيمفوني ستايل بتاريخ 4 يوليو.



وتكللت هذه الحملات بالنجاح الباهر بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة التجارية العقارية بالإضافة إلى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار المجمع وتبرعاتهم التي أسهمت في دعم احتياجات بنك الدم المركزي.



وقال فريق إدارة التسويق والاتصال في الشركة، إن الحملة يتم تنظيمها بشكل سنوي في مختلف العقارات التابعة للشركة التجارية العقارية تحت منطلق تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز مبادئ التواصل والتراحم في المجتمع وتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم، لما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى. وقد أقيمت هذه الحملة تحت رعاية فندق سيمفوني ستايل الكويت، حيث قامت بتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة للمشاركين والمتطوعين والمتبرعين.



وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة للشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي بالشكر والعرفان لجميع الموظفين والمشاركين القائمين على انجاح هذه الحملة وحثهم على الاستمرار بهذا النهج.