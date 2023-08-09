علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وحدة التحريات المالية أنهت مشروعا لتحديث مؤشرات الاشتباه التي تساعد كلا من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجهات الأخرى في رصد المعاملات المشبوهة، إذ أضافت إلى المؤشرات المعمول بها إطارين جديدين، الأول منهما مختص بوكلاء الدفع والتسوية الإلكترونية، والآخر يعنى بالأصول الافتراضية، إلى جانب تحديث جميع المؤشرات الأخرى المعمول بها منذ وقت طويل.



الأصول الافتراضية



ووفقا للمؤشرات الجديدة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن وحدة التحريات المالية رأت أنه في طور التقدم التكنولوجي السريع ابتكر المستثمرون طرقا جديدة للاستثمار وتداول الأموال واستخدامها لأغراض متعددة مثل الأصول الافتراضية التي وجدت منذ سنوات سابقة، إلا أنها غير منتشرة بشكل كبير بين العامة حتى الآن، والتي تساهم في تغيير النظام المالي العالمي بحيث توفر طرقا سريعة وأكثر سهولة للقيام بالمعاملات المالية، كما أنها تعتبر أقل كلفة وتوفر طرقا بديلة عن استخدام الوسائل المالية الأخرى.



وأشارت «التحريات المالية» إلى أن هذا النوع من الأصول أصبح أمرا واقعا لا يمكن تجاهله ويحتاج إلى تعاون كبير على مستوى الدول والمؤسسات من أجل إيجاد التشريعات القانونية الضرورية لتنظيمها، حتى لا تكون وسيلة للمجرمين لاستغلال الثغرات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الأصول الافتراضية VA ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs لنقل أموالهم غير المشروعة عبر الدول.



وحددت الوحدة 5 مؤشرات للاشتباه في العملاء و6 أخرى للمعاملة المتعلقة بالأصول الافتراضية وجاءت كالتالي:



1 - عنوان محفظة الأصول الافتراضية للعميل تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة التي تكون مرتبطة بنشاط غير قانوني عند البحث في المصادر المفتوحة، مثل التمويل الجماعي عبر الإنترنت، بحيث يكون التواصل مجهول الهوية.



2 - العميل معروف لدى الجهات القانونية بأن لديه ملفا إجراميا سابقا.



3 - تقديم معلومات غير مكتملة في نموذج اعرف عميلك.



4 - رفض العميل تقديم مستندات واستفسارات للجهة المختصة بخصوص مصدر الأموال.



5 - إعطاء معلومات خاطئة عن المعاملات أو مصدر الأموال أو العلاقة الاقتصادية بين الأطراف المتعاملة.



أما المؤشرات المرتبطة بالمعاملة فتأتي كالتالي:



1 - تكرار المعاملات (التبادل أو التحويل) بمبالغ صغيرة دون الحد الأدنى المسموح به، ودون الإفصاح عن سبب المعاملات.



2 - شراء العميل كمية كبيرة من الأصول الافتراضية لا تتناسب مع الثروة المفصح عنها في نموذج «اعرف عميلك» مما يشير إلى غسيل أو تهريب الأموال أو ضحية احتيال.



3 - إجراء معاملات متعددة ذات قيمة عالية في وقت قصير، أو خلال فترة 24 ساعة دون الإفصاح عن الغرض.



4 - إجراء معاملات متعددة ذات قيمة عالية في أنماط منتظمة، يتبعها ركود وعدم وجود اي معاملات إضافية مسجلة خلال فترة طويلة بعدها دون الإفصاح عن الغرض.



5 - إجراء معاملات متعددة ذات قيمة عالية لحسابات منشأة حديثا، أو حسابات غير فعالة دون الإفصاح عن الغرض.



6 - تحويلات واردة بمبالغ كبيرة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs تتبعها عملية سحب لكامل المبلغ في اليوم نفسه أو اليوم الذي يليه.



وحددت الوحدة 3 مؤشرات مرتبطة بالمنتج والخدمة والقنوات المستخدمة، ومؤشرين مرتبطين بالموقع الجغرافي كالتالي:



1 - الأموال الواردة والصادرة من وإلى حساب العميل من قبل أطراف أخرى غير مشروعة مثل مواقع الشبكة السوداء او منصات تقدم خدمات الدمج والتمويه للأموال غير المشروعة Mixing & Tumbling المتصفح يكون Onion (Tor).



2 - قيام العميل الكبير في العمر مقارنة بشريحة العمر المتوسطة لمستخدمي هذه المنصات، بفتح حساب وإجراء عدد كبير من المعاملات، مما يشير إلى ان دوره المحتمل مهرب لأموال الأصول الافتراضية أو ضحية للاستغلال المالي لكبار السن.



3 - العمليات المنتجة من عناوين الرقم التعريفي للجهاز المستخدم على الشبكة IP والتي تكون غير موثوقة (وهمية).



أما المؤشرات المرتبطة بالموقع الجغرافي فهي كالتالي:



1 - العمليات المنتجة من عناوين الرقم التعريفي للجهاز المستخدم على الشبكة IP والتي تكون من دول عالية المخاطر.



2 - العمليات المنتجة من عناوين الرقم التعريفي للجهاز المستخدم على الشبكة IP والتي تكون من عناوين IP سابقة تم تصنيفها بأنها مشبوهة.



الدفع الإلكتروني



وحددت وحدة التحريات المالية المؤشرات المرتبطة بوكلاء الدفع والتسوية الإلكترونية، مبينة أنه في طور التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، فقد تسابقت الدول على رقمنة الخدمات المالية والأموال، بحيث تعزز التنمية الاقتصادية في إطارها المحلي، ولكن تطبيق هذه التكنولوجيا الرقمية على الخدمات المالية قد خلق تحديات جديدة للبلدان والمؤسسات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن استخدام الوسائل والأدوات المختلفة للتكنولوجيا المالية، والتي يوفرها «وكلاء الدفع» ومزاولي خدمات نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.



وتضمنت قائمة المؤشرات «مؤشرات مرتبطة بالعميل» ومن بينها:



1 - وجود تناقضات في مرحلة التحقق من الهوية.



2 - البيانات الأساسية المفصح عنها في نموذج اعرف عميلك، تتشابه مع البيانات الأساسية لحساب عميل آخر، أو عدة حسابات أخرى، مثل رقم الهاتف، العنوان، والبريد الإلكتروني.



3 - تعذر العثور على الكيان التجاري في شبكات الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.



4 - الصفحة الرسمية للعميل على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتناسب مع بياناته المفصح عنها في نموذج اعرف عميلك.



5 - إنشاء حسابات متعددة دون وجود حاجة منطقية لذلك.



يأتي ذلك إلى جانب مؤشرات مرتبطة بالمعاملة وهي:



1 - وجود معاملات غير اعتيادية واردة أو صادرة من/ إلى حساب العميل.



2 - مدفوعات مالية واردة عالية القيمة دون وجود تفسير منطقي واضح.



3 - يقوم العميل بشراء سلع عالية القيمة.



4 - سحوبات فورية من حساب العميل تتبع المعاملات الواردة بفترة تقل عن 24 ساعة.



5 - المدفوعات الواردة للكيان التجاري بمبالغ لا تتناسب مع طبيعة نشاطه أو مصادر دخله.



6 - يتلقى العميل مبالغ مالية مسترجعة وبقيمة أعلى، ما قد يشير إلى تسلم عمولة نظير معاملات مشبوهة.



7 - عودة النشاط إلى حساب العميل الطبيعي او الكيان التجاري بشكل مفاجئ دون اي تفسير منطقي لذلك.



8 - إجراء معاملات مالية بين الكيانات التجارية المملوكة للعميل نفسه.



وحددت مؤشرات مرتبطة بالمنتج والخدمة والقنوات المستخدمة ومنها:



1 - مصدر الأموال وارد من دول عالية المخاطر.



2 - يتلقى العميل مدفوعات بمبالغ ثابتة (باستخدام بطاقات متعددة) وخلال فترة زمنية قصيرة.



3 - بطاقات الدفع المستخدمة في المعاملات الواردة لحساب العميل تتشابه مع البطاقات المستخدمة في حساب عميل آخر.



4 - وجود تعاملات مع أطراف أخرى مشتبه بهم.



5 - العلاقة بين أطراف التعامل تثير الشكوك بحيث لا يمكن للعميل ان يوجد التفسير الكافي لها.



6 - يقوم العميل بمعاملات منتظمة مع كيانات تجارية دولية دون وضوح العلاقة الاقتصادية التي تربط بينهم.



يأتي ذلك إلى جانب مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي:



1 - يكون العميل (كيان تجاري) مرتبطا بدول عالية المخاطر.



2 - المعاملات المرتبطة بالبلدان الخاضعة للجزاءات أو الحظر أو التدابير المماثلة الصادرة عن المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة.



3 - المعاملات المرتبطة بالبلدان التي تعاني من ضعف نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



4 - مدفوعات واردة/ صادرة من/ إلى دول معروفة بمعدلات الجريمة المرتفعة فيها (مثلا انتشار الفساد أو الإرهاب أو نسبة إنتاج عالية للمخدرات) أو تعتبر ضمن الدول عالية المخاطر.



تبادل الأصول الافتراضية



عرفت وحدة التحريات المالية الأصول الافتراضية VA بأنها تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها او نقلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار، بينما عرّفت مقدمي خدمات الأصول الافتراضية «VASPs» بأنه شخص طبيعي او اعتباري يقوم بنشاط تجاري واحد وعدة أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية، بحيث يقوم بتقديم خدمات او يعرض منتجات او عمليات لصالح او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر، وتتضمن الأنشطة تبادلا بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية، تبادلا بين نوع واحد أو عدة أنواع من الأصول الافتراضية، تحويل أو نقل الأصول الافتراضية، حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات وغيرها من الخدمات التي تكون في المنصات المركزية واللامركزية والمحافظ ومواقع الصرافة الرقمية والشركات المزودة لأجهزة الصراف الرقمي مثل «Pancake Swap, Trust Wallet, Dex, Binance».



التمويل الجماعي



عرفت الوحدة التمويل الجماعي على أنه التبرع بالأصول الافتراضية من قبل العديد من الأطراف غير المرتبطين ببعض لتمويل مشروع خيري عبر مشاركة العنوان العام للمحفظة في وسائل التواصل الاجتماعي.



تواصل مجهول الهوية



قالت الوحدة إن التواصل مجهول الهوية «Anonymous Communication» يعد طريقة تواصل مشفرة للمعاملات بين الشركاء والتي تتم دون الاستعانة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية «VASPs» باستخدام وسائل تواصل متعددة مشفرة لإخفاء الهوية مثل النماذج/ الرسومات البيانية/ تطبيقات الموبايل/ الألعاب الإلكترونية... إلخ.