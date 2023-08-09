أعلن بنك وربة عن إغلاق فترة طرح صكوك شركة دار الأركان للتطوير العقاري بنجاح إقليمي وعالمي بقيمة 600 مليون دولار أميركي، حيث تم طرح الإصدار بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الخير كابيتال (دبي)، الريان للاستثمار، بنك دبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد، وقد حظي الإصدار الذي تم البدء باستقبال طلبات الاشتراك في يوم الثلاثاء 18 يوليو الماضي وأغلق في نفس اليوم، وسط اهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في السوق، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات 1.64 مليار دولار.

وقال البنك إن هذا الإصدار يعتبر الشريحة التاسعة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، وستكون هذه الصكوك مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن، وسوق ناسداك دبي.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: نجحنا في المشاركة بتغطية إصدار الصكوك بقيمة كبيرة، وهو ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك وربة نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن نجاح «وربة» في إنجاز هذا الإصدار دليل واضح على الوضع الائتماني القوي للبنك، ومتانة مركزه المالي، والمكانة المرموقة التي يتمتع بها لدى المستثمرين الإقليميين والعالميين، بالإضافة إلى كفاءة عملياته وما حققه أداء البنك من تميز وموثوقية باعتباره إحدى أبرز المجموعات المصرفية في المنطقة.

ولفت الثويني إلى أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك خليجية مؤخرا، مؤكدا أهمية منتج الصكوك كإحدى أدوات التمويل المهمة في الأسواق العالمية والتي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة.



الجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 حسب تصنيف فوربس الشرق الأوسط.